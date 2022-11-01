الأرصاد: تواصل درجات الحرارة في الإنخفاض





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذاراليوم، أن تواصل درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في الإنخفاض في جميع أنحاء البلاد.

وتوقعت وحدة الإنذار هطول أمطار متوسطة الى خفيفة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.

كما توقعت أن تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال، ووسط وغرب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا يمتد حتى شمال أواسط وغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة 40.0 °م في مدينة كسلا، وأدني درجة حرارة متوقعة 15.0 °م في مدينة الفاشر.

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت ليوم أمس 40.5 °م في مدينة كسلا وأدنى درجة حرارة 18.0 ° في مدينة دنقلا.

سونا