تنحي البرهان





قال مصدر رفيع لـ(الحراك) إنَّ الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، قرر التنحي وتسليم السلطة لحكومة مدنية بكافة الصلاحيات، والبقاء على رأس مجلس الأمن والدفاع.

وأكد المصدر بأن البرهان سيصدر قراراتٍ بشأن تنحيه في غضون مدة لاتتجاوز الـ(15) يوماً, وأضاف بأن هناك قراراتٍ وصفها بـ(الداوية) سيصدرها البرهان عقب عودته من مشاركته في قمة الجزائر. وكشف المصدر عن تسرب معلومات بشأن قرارات البرهان المرتقبة لتيارات إسلامية. وتابع بأن التيارات الإسلامية (غاضبة جداً) من البرهان على حد تعبيره, وتنوي مقاومتها بشدة حسبما ذكرت المصادر.

وقال المصدر إن البرهان وافق على شروط خاصة بترتيبات الانتقال للحكومة المدنية، إلا أنَّ هناك تيارات إسلامية هدَّدت بمقاومة الخطوة وبالتصعيد في مواجهتهاَ.

الخرطوم – عبد الرازق الحارث

صحيفة الحراك السياسي