والي القضارف يستقبل السفير الامريكي





إستقبل والى القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب بمكتبه ظهر اليوم سفير الولايات المتحدة الامريكية بالخرطوم السيد جود فرى والذى تاتى زيارته للولاية بغرض الوقوف على اوضاع اللاجئين الاثيوبيين بمعسكر ام راكوبة والمساعدات التى يمكن ان تقدمها السفارة للاجئين .

و رحب الوالى المكلف بزيارة السفير مؤكدا ان الولاية تتمتع بنسيج اجتماعى مترابط وتعتبر سودان مصغرا مشيرا الى عدد من التحديات الامنية التى تواجه حكومة الولاية والمتمثلة فى انتشار جرائم الاتجار وتهريب البشر و تهريب المخدرات الى جانب الضغط المتزايد على الخدمات بالمناطق المستضيفة للاجئين

من جانبه شكر السفير الامريكى والى القضارف المكلف على حسن الاستقبال مشيرا ان ولاية القضارف لها موقع جغرافى متميز كونها تحادد دولتى اثيوبيا وارتريا وتتمتع بالعديد من الفرص والامكانيات الزراعية والحيوانية مجددا سعى السفارة لتعزيز علاقات بلاده مع السودان بما يخدم الشعبين.

وكالة سونا