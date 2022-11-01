قيادي بالحُرية والتغيير : اجتماع التحالف والآلية الثلاثية تناول قبول العسكريين لمسودة الاتّفاق السياسي





كشف قيادي بالمجلس المركزي لتحالف الحُرية والتّغيير تفاصيل الاجتماع الذيّ التأم أمس “الاثنين” بين التحالف والآلية الثلاثية.

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي شهاب إبراهيم في تصريح لـ”باج نيوز”: تناول الاجتماع أفق الحل السياسي على ضوء الخطوات التي تقدمت فيها الحُرية والتغيير وقبول العسكريين لمسودة الاتّفاق السياسي.

وأضاف: خرجنا بضرورة استمرار التواصل بيننا والآلية الثلاثية.

وقالت الآلية الثلاثية أمس “الاثنين”: ‏في إطار جهودها للتوصل إلى تفاهم واسع حول كيفية المضي قدمًا؛ عقدت الآلية الثلاثية اجتماعًا لتبادل وجهات النظر مع وفد من قِوى الحُرية والتّغيير -المجلس المركزي.

باج نيوز