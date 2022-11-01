أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بختام التعاملات





ننشر أسعار الذهب في التعاملات المسائية داخل الأسواق المختلفة، وفقا لاخر التطورات والمستجدات.

وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي:

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1210 جنيهات.

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1383 جنيها.

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 1036 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 9704 جنيها.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار الأمريكي وعوائد السندات، على الرغم من أن الحذر ساد بين المستثمرين في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق توقعات بشأن السياسات ستصدر من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يمتد يومين ويبدأ في وقت لاحق اليوم.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1641.43 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:48 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 21 أكتوبر.

العقود الأمريكية الآجلة

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1642.20 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار 0.4% مما عزز جاذبية الذهب للمشترين خارج الولايات المتحدة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أيضا.

وقال ستيفن إينيس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: إن التعليقات الصادرة في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب اجتماع مجلس الاحتياطي ربما تحدد التحرك القادم للذهب في نطاق من 25 إلى 50 دولارا للذهب.

زيادة أسعار الفائدة

وفي نهاية الاجتماع بشأن السياسة النقدية الذي يمتد ليومين وينتهي، غدا الأربعاء، من المتوقع أن يقرر البنك المركزي زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس لأسعار الفائدة، كما من المتوقع أن يثور جدلا في البنك بشأن موعد التحول صوب زيادات أقل.

ونزلت أسعار الذهب نحو 12% منذ أن تجاوزت مستوى 2000 دولار للأوقية في مارس في الوقت الذي رفع فيه المركزي الأمريكي الفائدة بوتيرة سريعة.

بوابة فيتو