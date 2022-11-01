إليسا تشوق الجمهور لحفلها المقبل على مسرح أولمبيا: في انتظار أمسية لا تنسى





شوقت النجمة اللبنانية إليسا الجمهور لحفلها المقبل على مسرح أولمبيا في العاصمة الفرنسية باريس يوم 12 نوفمبر الجاري.

وكتبت إليسا عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أنا في انتظارك لأمسية لا تنسى يوم 12 نوفمبر.. وجهتي القادمة”.

يذكر أنه ستكون المرة الرابعة التي ستتواجد فيها إليسا على مسرح أولمبيا، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وأحيت إليسا مؤخرا حفلا مشتركا مع مواطنتها هيفاء وهبي على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض، وكانت المرة الأولى التي تجتمع فيها إليسا وهيفاء وهبي في حفل واحد.

يذكر أن إليسا كان من المفترض أن تحيي مؤخرًا إحدى الحفلات في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكن مشاكل تنظيمية أدت إلى عدم ظهور الحفل للنور، مما دعا وزارة السياحة اللبنانية لإصدار بيان توضح فيه سبب إلغاء الحفل.

بوابة فيتو