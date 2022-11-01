جاهزين.. عمرو دياب يشوق الجمهور لحفله في السعودية





شوق النجم عمرو دياب الجمهور للحفل الذي يحييه بعد غد الخميس في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية.

ونشر “الهضبة” بوستر الحفل عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلق: جاهزين.

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًّا مميزًا بمنطقة الأهرامات، احتفالًا بمرور 50 عامًا على العلاقات بين مصر والإمارات.

وقال الهضبة خلال الحفل: “إيه الحفلة الحلوة دي، بيسعدني وبيشرفني إني معاكوا واحنا بنحتفل بمرور 50 سنة محبة ما بين دولتين شقيقتين، ربنا يديم المحبة بينا”.

واستهل عمرو دياب حفلَه بأغنيته الشهيرة “يا أنا يا لأ” التي يحرص على افتتاح حفلاته بها، وتبادل معه الجمهور الغناء مرددًا كلمات الأغنية “خلينا ننبسط”، وسط تصفيق حار من الحضور.

بوابة فيتو