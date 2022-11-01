شاكيرا تقبل قدمي والدها: “الحياة بين المستشفى والهالوين”





في لفتة إنسانية، ظهرت النجمة الكولومبية شاكيرا وهي تقبل قدمي والدها أثناء خضوعه لجلسة علاج طبيعي داخل المستشفى.

ونشرت شاكيرا مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وظهرت فيه وهي تحرك قدمي والدها، وفور انتهائها من ذلك مالت على قدمه وقبلتها بامتنان شديد.

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وعلقت النجمة العالمية على مقطع الفيديو الذي تزامن مع احتفالات الهالوين 2022، وقالت: “الحياة هي لحظات وأمور تحدث بين زيارات المستشفى وملابس الهالوين الخاصة”.

العين الإخبارية