الجيش يُدرِّب ضباطاً على إدارة الأزمة السياسية والعمليات والحرب الإلكترونية





تواصل القوات المسلحة، فعاليات تمرين المباراة الاستراتيجية (الوعد الحق 2022م) والذي تُجرى فعالياته منذ 23 أكتوبر الماضي وحتى الثالث من نوفمبر الحالي.

ووقف رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين برفقة نائبيه للإدارة والتدريب، على فعاليات تمرين المباراة الاستراتيجية (الوعد الحق 2022م) لدورتي الدفاع الوطني رقم (34) والحرب العليا رفم (22) بأكاديمية نميري العسكرية العليا بأم درمان أمس الأول.

واستمع رئيس هيئة الأركان، رئيس المجلس الأعلى للأكاديمية بحضور المفتش العام وقادة القوات الرئيسة، إلى إيجاز عن أهداف ومراحل التمرين في مُستوياته الاستراتيجية المختلفة.

وأوضح مدير أكاديمية نميري العسكرية العليا اللواء الركن أبو بكر عيسى، أنّ تمرين المباراة الاستراتيجية هو تمرينٌ استراتيجيٌّ عملياتيٌّ ذو جانبين، وأكد أنه يهدف إلى تمرين الدارسين على كيفية إدارة الأزمة السياسية على مُستوى القيادة المُتمثِّلة في مجلس الأمن والدفاع الوطني كمرحلة أولى، ومن ثَمّ إدارة عمليات مسلحة على المستوى العملياتي تخطيطاً وتنفيذاً، أو ما يُعرف بلعبة الحرب الإلكترونية وإدارة التفاوُض.

صحيفة الصيحة