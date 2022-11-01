حركة مناوي توافق على تسليم منسوبيها المتهمين بقتل شخص في دارفور





كشف مدير شرطة ولاية شمال دارفور، اللواء نصر الدين عبد الرحمن مشاوي، أن حركة تحرير السودان التي يرأسها حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وافقت على تسليم الشرطة أربعة من عناصرها متهمين بقتل مواطن منتصف أكتوبر الماضي بمنطقة أم قوزين بمحلية أم كدادة – (145 كيلو مترا شرق مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور).

ودوّنت أسرة القتيل يوم 17 أكتوبر، بلاغاً بالرقم (13) تحت المادة (130) من القانون الجنائي السوداني بقسم شرطة أم كدادة في مواجهة أربعة عناصر من حركة مناوي.

وبحسب (دارفور 24)، تمكّنت الشرطة من إلقاء القبض على أحد المتهمين، بينما رفض المتهمون الثلاثة الامتثال لأوامر توقيفهم بواسطة الشرطة، وجاءوا بعد أيام من الحادثة لمركز الشرطة وطلبوا التحري معهم والسماح لهم بالمغادرة، لكن رئيس قسم الشرطة رفض، وقال لهم إنه لن يأخذ أقوالهم إلا بعد تنفيذ أمر توقيفهم ووضعهم في الحبس، لاتهامهم تحت المادة (130) القتل العمد، لكنهم غادروا المركز دون الإدلاء باقوالهم.

لكن مدير شرطة الولاية اللواء مشاوي قال لـ(دارفور 24) في وقت سابق، إن شرطة الولاية ستخاطب قيادة الحركة لتسليم المتهمين لمركز شرطة أم كدادة، وإن رفضوا سيتم تحويل ملف القضية إلى رئاسة الولاية لتتولاه لجنة الأمن بالولاية.

وذكر مدير الشرطة في تصريحات جديدة لـ(دارفور 24)، أن مكتب الحركة بالولاية وافق على تسليم المتهمين للشرطة بشأن التحري معهم.

صحيفة الصيحة