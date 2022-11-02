مليار كاميرا مراقبة حول العالم.. ومدينة عربية واحدة ضمن قائمة العشر الأوائل





كشف تقرير صادر عن شركة (IHS Markit) المتخصصة في المعلومات التكنولوجية، أن هناك مليار كاميرا مراقبة مثبتة في جميع أنحاء العالم؛ حيث تقوم الحكومات والشركات والأسر بتركيب عدد لا يُحصى من الكاميرات لأغراض مختلفة؛ بما في ذلك الحماية من الجريمة.

ووفقًا للتقرير فإن ١٠ مدن في العالم تحتل المقدمة؛ من بينها مدينة عربية واحدة؛ فيما استثنى التقرير الصين لعدم وجود بيانات كافية عن عدد الكاميرات في مدنها.

وجاءت في مقدمة القائمة وفقًا لنسبة عدد السكان: مدينة أندور الهندية بنحو ٢٠٠ ألف كاميرا بواقع ٦٣ كاميرا لكل ١٠٠٠ مواطن ويبلغ عدد سكانها ٣ ملايين نسمة، وتلتها حيدر أباد الهندية بـ٤٤٠ ألف كاميرا بواقع ٤٢ كاميرا لكل ١٠٠٠ شخص ويبلغ عدد سكانها ١٠ ملايين نسمة.

وثالثًا جاءت دلهي الهندية بنحو 436 ألف كاميرا، بواقع 27 كاميرا لكل ألف مواطن، ويبلغ عدد سكانها 16.3 مليون فرد، كما احتلت مدينة شيناي الهندية المرتبة الخامسة بـ٢٨٢ ألف كاميرا ويبلغ عدد سكانها 11.5 مليون شخص.

وفي المركز الخامس جاءت مدينة سنغافورة، بإجمالي ١٠٨ آلاف كاميرا، بواقع 18 كاميرا لكل ألف مواطن؛ حيث يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، وسادسًا موسكو بـ213 ألف كاميرا، بواقع 17 كاميرا لكل ألف مواطن؛ حيث يبلغ عدد سكانها نحو 12.6 مليون مواطن.

أما المركز السابع فاحتلته مدينة بغداد العراقية، بنحو 120 ألف كاميرا، بواقع 16 كاميرا لكل ألف شخص؛ حيث يبلغ عدد سكانها نحو 7.5 ملايين فرد.

وجاءت لندن البريطانية في المركز الثامن بإجمالي 127 كاميرا، بواقع 13 كاميرا لكل ألف مواطن؛ حيث يبلغ عدد سكانها نحو 9.5 ملايين شخص، وتاسعًا مدينة سان بطرسبرج الروسية بنحو 70 ألف كاميرا، بواقع 13 كاميرا لكل ألف مواطن؛ حيث يبلغ عدد السكان نحو 5.5 ملايين نسمة.

وفي المرتبة العاشرة جاءت مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بإجمالي ٣٥ ألف كاميرا، بواقع 9 كاميرات لكل ألف شخص؛ حيث يبلغ عدد سكانها نحو 3.9 ملايين مواطن.

صحيفة سبق