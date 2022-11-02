المالية: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يزيد الإيرادات





دعا وكيل وزارة المالية الاتحادية، عبدالله إبراهيم لإعداد ميزانية بصورة واقعية والتوسع الأفقي في المظلة الضريبية ليشمل المؤسسات والجهات والفئات الذين لم تشملهم الضرائب كممولين جدد.

وكشف إبراهيم لدى ترؤسه الاجتماع الرابع للجنة العليا لموازنة العام 2023م أن تطبيق الرقمنة والفاتورة الإلكترونية في الضرائب يزيد الإيرادات الى ثلاثة أضعاف، مبيناً أنه إذا تم تطبيق القوانين سيتم إحداث قفزة نوعية في زيادة الإيرادات.

كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ اللجان القطاعية.

وشدد وكيل المالية إلى الاهتمام بشبكة الحماية الاجتماعية، بجانب مشاريع الأيلولة والإنفاق عليها وإدخالها دائرة الأنتاج.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني