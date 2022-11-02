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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الأربعاء 1 نوفمبر 2022 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 581.00 جنيه
الريال السعودي : 154.93 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 574.60 جنيه
الدرهم الإماراتي : 159.17 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 159.25 جنيه
الجنيه الإسترليني : 668.15 جنيه
الجنيه المصري : 23.50 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.