شاهد بالفيديو.. قرية (كمل نومك) السودانية تثير ضجة على مواقع التواصل ووكالات الأنباء العربية وسائح سعودي يصورها والبعض يكشف سر تسميتها





وثقت قناة ( عربي BBC News) لمقطع فيديو متداول على نطاق واسع بمنصات مواقع التواصل الاجتماعي لموضوع أثار ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد وثقت القناة لسر تسمية القرية السودانية التي أثارت ضجة بسبب اسمها الغريب.

ونشر سائح سعودي مقطع فيديو قام بتصويره لدى دخوله القرية التي تقع في ولاية الجزيرة بمحلية المناقل, وقيل من خلال التقرير أن سبب تسميتها بهذا الاسم بنسبة للراحة والهدوء المتوفر بالقرية ما يحتيح لسكانها النوم بهدوء.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين