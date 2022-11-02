بالفيديو.. شاهد لحظة دخول الفنان بلة ود الأشبة للغناء بأحد المسارح بمدينة كوستي وجمهور مواقع التواصل: (فنان محترم ويستاهل أكثر من كدة)





تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو ظهر من خلاله فنان الربابة الشهير بلة ود الأشبة وهو في طريقه للدخول للغناء بأحد المسارح.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تلقى ود الأشبة استقبالات حاشدة بمدينة كوستي وذلك لحظة نزوله من السيارة للدخول للمسرح الذي شهد حفله بالمدينة.

فنان الربابة دخل المسرح وسط حراسة مشددة من أفراد قوات نظامية ورغم التزاحم والحراسة حرص الفنان على تحية الجمهور بالخارج.

لقطة الفنان ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين دفعت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتداول المقطع ومعه تعليق (فنان محترم ويستاهل أكثر من كدة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين