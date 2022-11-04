فرنسا تشتري نصف إنتاج البلاد من الصمغ العربي





أعلن بنك السودان المركزي عن شراء فرنسا نصف ما أنتجته البلاد من الصمغ العربي مؤخراً.

وبحسب المركزي إستوردت فرنسا لوحدها صمغاً بقيمة 54.2 مليون دولاراً أمريكياً، ما يعادل أكثر من نصف ما اشترته الدول الصناعية الكبرى ككل.

وصدر السودان خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 98 ألف طن متري من الصمغ منها 33 ألف و567 طناً مترياً من صمغ الهشاب و56 ألف و180 طناً مترياً من صمغ الطلح. وبلغ إجمالي عائدات الصادر لهذه الكميات 129.1 مليون دولاراً أمريكياً.

وبحسب الموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي تزيد الكميات التي صدرت خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، بحوالي 25 طناً عما صدرته البلاد، في نفس الفترة من العام الماضي 2021.

ووفقاً للمؤجر احتلت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الثانية من حيث الأهمية التجارية للمستورين للصمغ العربي، حيث أشترت ما قيمته 19.3 مليون دولاراً أمريكياً، ثم ألمانيا بقيمة 13 مليون دولاراً والمملكة المتحدة بقيمة 10.6 مليون دولاراً أمريكياً.

وفي السياق أستوردت الدول الصناعية الكبرى مجتمعة ما قيمته 103 مليون دولار أمريكي مما يجعلها شريكا تجاريا مهما لهذه السلعة الأستراتيجية. والدول الأوربية الأخرى بقيمة 3.1 مليون دولارأ أمريكياً.

بينما أستوردت الدول الآسيوية من الصمغ العربي ما يعادل 14.2 مليون دولار. والدول العربية 4 ملايين دولار.

الصيحة