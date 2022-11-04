أسعار العملات في السودان، اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022م





بحسب نشرة صادرة عن بنك الخرطوم، حافظت أسعار العملات على استقرارها.

سعـر الدولار في السودان اليوم

سجّل سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 578.5 جنيهاً للشراء، و582.83 جنيهاً للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

وسجّل سعر اليورو، اليوم الجمعة، في السودان في البنوك 568.37 جنيهاً للشراء، و572.63 جنيهاً للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجّل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى بنك الخرطوم 659.95 جنيهاً للشراء، و664.90 جنيهاً للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجّل سعر الريال السعودي مقابلَ الجنيه السوداني اليوم 152.63 جنيهاً للشراء، و153.78 جنيهاً للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجّل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 157.62 جنيهاً للشراء، و158.81 جنيهاً للبيع.

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