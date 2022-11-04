اتجاه لتطبيق التقانة الزراعية بـ(4) آلاف فدان بالقضارف





كشف مديرمنظمة تنمية الأطفال بولاية القضارف مصطفى مسعود ان تجربة المنظمة ومركز القضارف لنقل وتطبيق التقانة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية بمحلية القلابات الشرقية بمدينة دوكة تستهدف مساحة أربعة آلاف فدان لعدد 17 جمعية تعاونية استفاد منها 400 من صغار المزارعين.

وقال خلال حديثه لوفد مزارعي ولايات شمال كردفان وجنوب كردفان والنيل الأبيض وسناروالنيل الأزرق، ان المنظمة قامت بتمويل وانفاذ برامج الزراعة الحديثة باستخدام التقانات لتحقيق الانتاج العالي عبر 17 جمعية تعاونية بمحلية القلابات الشرقية تضم عدد 400 مزارع ضمن برامج منظمة تنمية الأطفال لسبل كسب العيش للمجتمعات المستضيفة للاجئين بولاية القضارف بالتعاون مع مركزالقضارف لنقل وتطبيق التقانة وعدد من الشركات بتمويل من الاتحاد الأوروبي .

واعتبر مسعود أن تجربة الجمعيات التعاونية الزراعية في مشروعات وبرامج تنمية الأطفال للمجتمعات المستضيفة نفذت بأحدث الطرق العلمية الزراعية عبر إدارة الزراعة بمحلية القلابات الشرقية بعد أن تم تدريب وتأهيل المزارعين على الاستخدام الامثل للميكنة الزراعية والمبيدات والاسمدة في ثمانية حقول ايضاحية ، مبينا بأن الاصناف التي تمت فلاحتها وتم إنتاج التقاوي منها وتعفير البذور عبر مركز القضارف لنقل وتطبيق التقانات الزراعية بالقضارف، وعدد من الشركات ، مشيرا الى ان توفير المدخلات والتمويل اللازم مكن المزارعين من زيادة الانتاج في المساحات المزروعة الى 15 جوالا في الفدان الواحد من محصول الذرة مقارنة مع جوالين في السابق للفدان الواحد.

وكشف المشرف على المشروع المهندس مجدي بخيت، عن اتباع عدد من العمليات الفلاحية بتحضيرالأرض عبرالزراعات الحديث والجرارات إلى جانب توزيع بذور حديثة من نوعية ود احمد ومعفر بذور عبرالشركة العربية،وأضاف بأن هنالك عمليات استخدام لمبيد حديث تمت أثناء العمليات الفلاحية برش المبيد الكلينك عقب الزراعة مباشرة والتي تمت في الثامن والعشرين من يوليو أعقبته عمليات استخدام مبيدات اخرى بعد ثلاثة أسابيع.

واكد الخبيرالزراعي امين خضر بلة، بأن هذه التجربة واتباع التقانة الغرض منها اتباع التقانات الحديثة والاستفادة منها بتنظيم حركة وجهد المزارعين والعمل علي اسنادهم لتحقيق إنتاجية عالية ومحاصيل ذات قيمة غذائية اقتصادية تنافس في بورصة الصادر، مبينا بأن الحزم التقنية المتبعة في هذه التجربة بمحليتي القلابات الغربية والشرقية تم فيها استخدام التقاوي المحسنة والمبيدات الحديثة والسماد والآليات الزراعية الحديثة لكل العمليات الفلاحية وذلك عبرمركزالقضارف، لنقل وتطبيق التقانة، مؤكدًا بأن التجربة تأتي في إطار السياسات المتبعة للاهتمام بشرائح صغار المزارعين لاتباع التقانات الحديثة وهم يمثلون 60% من مزارعي السودان .

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