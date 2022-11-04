ترحيب الفنان محمد النصري بعودة قوش للسودان تشعل الاسافير





اشعل ترحيب فنان الطنبور ذائع الصيت محمد النصري بعودة مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح قوش للبلاد الأسافير.

وأكد فنان الطنبور الشهير، محمد النصري، أنه لا يرى أسباباِ واضحة لعدم عودة مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح قوش للبلاد.

وأشار النصري في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن المبادرة التي أطلقها أبناء الشمال لعودة قوش تأخرت كثيراً، وقال “لكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي”، منوهاً إلى أنه سيكون أول المشاركين حال إقامة احتفال عند عودة صلاح قوش للولاية الشمالية، وأنه ليس هناك أي سبب يمنع عودته لوطنه.

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