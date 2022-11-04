السودان يصدر ذهب بقيمة 1.6 مليار دولار خلال 9 أشهر





تربّع الذهب على قائمة صادرات السودان الخارجية حتى الربع الثالث من العام الجاري 2022.

ووفق الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية، والذي أصدره بنك السودان المركزي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، فقد بلغت صادرات السودان من الذهب 1,614.9 مليار دولار.

وفي السياق، قال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، إنّ الزيادة في صادرات البلاد عن الذهب ارتفعت بنحو 299 مليون دولار في الثلاثة أشهر الماضية وبزيادة تجازوت الـ90 مليون دولار عن العام الماضي.

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