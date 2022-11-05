السودان .. إفلاس مستوردين وندرة مرتقبة للسلع





بعد تعطّل حركة الاستيراد بنسبة 70%.

قال عضو الغرفة القومية للمستوردين المعتز المكي، السبت، إنّ حركة الاستيراد تعطّلت بنسبة 70 بالمائة.

وأشار عيسى إلى تصاعد الأزمة الاقتصادية التي طال أمدها، فضلاً عن توقف حركة الشراء بعد امتناع الحكومة عن شراء السلع من السوق، باعتبارها أكبر مشترٍ لها عقب إنشائها شركات للاستيراد لسد حاجة مؤسسات الدولة من السلع بدلاً عن تعاقدها مع الموردين.

وكشف المكي بحسب العربي الجديد، عن إفلاس معظم المستوردين عقب تعرضهم إلى خسائر كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وتعاني الأسواق في السودان من ندرة في بعض السلع بسبب الأزمات التي تواجهها الموانئ وفوضى اتخاذ القرارات، حسب ممثلين عن القطاع الخاص التجاري الذين كشفوا عن إفلاس الكثير من المستوردين.

باج نيوز