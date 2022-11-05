منوعات

زوج عائد من الغربة يكشف مأساته أمام المحكمة

2022/11/05
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Dubai, UNITED ARAB EMIRATES: Passengers check the arrivals' and departures' monitors at the airport after a Bangladeshi airliner was forced to abort its takeoff in Dubai 12 March 2007. At least 15 people were injured today when an airliner encountered a problem as it was taking off from Dubai, prompting the brief closure of the region's busiest airport. The Bangladesh Airlines plane, which had 236 people on board including crew members, was due to fly from Dubai to Dhaka when the accident occurred, Dubai civil aviation department spokeswoman Shamma Lootah said. The airport reopened to air traffic after closing for seven and a half hours, an official said. AFP PHOTO/Karim SAHIB (Photo credit should read KARIM SAHIB/AFP/Getty Images)

مأساة حقيقية عاشها زوج مصري عائد من رحلة غربة طويلة في إحدى الدول العربية من أجل توفير حياة كريمة لزوجته وأولاده.

فبعد 10 سنوات من البعد عن الأهل والأولاد تفاجأ الأب، الذي روى قصته أمام محكمة الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بطرد أفراد أسرته له من المنزل.

كان الرجل الأربعيني، يرسل الأموال إلى أسرته دون انقطاع «حتى مر بظروف عصيبة واضطر المتجر إلى تصفية العمال»، يحكي الزوج أمام المحكمة التي نظرت دعوى نشوز أقامها، مضيفا: «كنت أرسل ما يُوازي 50 ألف جنيه لزوجتي وأولادي، وحققت لها طلبها بفتح حساب شخصي باسمها بأحد البنوك وأودعت به نصف مليون جنيه».

وطلب الزوج من المحكمة إثبات خروج المدعى ضدها عن طاعته: «عدت إلى مصر، فطردتني من الشقة وأخذت كل أموالي»، وأضاف عن تصرف زوجته: «أوهمت أولادي أنها التي تنفق عليهم، وإنني تخليت عنهم».

وقبل لجوء الأب إلى المحكمة حاول لم الشمل بكافة الطرق حتى وصل إلى طريق مسدود: “كلما حاولت الذهاب إلى بيتي تهينني أمام الجيران حتى أنها رمت ملابسي من الشبّاك”، ووصل بها الحال أنها “تطاولت علي أمام أولادي”.

وردت الزوجة مدافعة عن نفسها أمام اتهامات زوجها بأنه ضربها فأيقنت أن الحياة بينهما مستحيلة، حسب قولها.

وعندما حاول الزوج تأجير شقة مفروشة للعيش بها، كانت عقبته أن كل أمواله معها ورفضت مساعدته في تسديد ديونه حتى يحصل على فرصة عمل، وانتهى الحال وفق قوله إنها أقامت دعوى خلع ضده، ولا يملك أموالاً لدفع نفقة عدة ومتعة بعدما استولت على كل مدخراته خلال 10 سنوات في الغربة.

صحيفة البيان

2022/11/05