ظهور علني في المشهد .. الإسلاميون وأحلام العودة





لم يعدْ خافياً على الجميع المحاولات المستميتة من الإسلاميين للعودة إلى المشهد بكل الوسائل وبذات ميكافيليتهم القديمة “الغاية تبرر الوسيلة”، وبعد أن أخفت قيادات الصف الثاني نفسها في بدايات سقوط سلطتهم للحيلولة من الزج بهم في السجون ومحاكمتهم، عادت للظهور بشكل مثير للاستغراب وللدهشة. وظل السؤال الحاضر في كل المجالس من أين يستمد هؤلاء جراءتهم في المطالبة بالعودة وإطلاق التهديدات وشعاراتهم القديمة على شاكلة “فلترق كل الدماء” التي رددونها مراراً في موكبهم وتهديد رئاسة البعثة الأممية بمصير غردون.

الكاتب الصحفي والمحلل محمد جميل أحمد يقول إن من يتأمل في حقيقة المأزق التاريخي للانسداد السياسي في السودان اليوم أثناء المخاض العسير لثورة 19 ديسمبر 2019، يدرك تماماً أن العناصر التي تلعب دوراً في إطالة ذلك المأزق عناصر غير سياسية، وإنما هي عناصر ترتبط ارتباطاً عضوياً بذهنية التخلف، فمن حيث القياس العام. ويمضي محمد بقوله إنه لو افترضنا أن التفكير السياسي هو الذي يحكم ذهنية قادة النظام البائد (نظام المؤتمر الوطني المحلول)، لكان المتوقع أن يكون في إدراكهم وقناعتهم بعجزهم عن إدارة السلطة السياسية للسودان وفشلهم الذريع (وهم كانوا قد وصلوا إليها عبر انقلاب عسكري في عام 1989) 30 عاماً، ما يكون كافياً وواعظاً لهم في البحث عن الأسباب الحقيقية لعجزهم ذاك، وممارسة فضيلة النقد الذاتي لتحسين أدائهم السياسي في المستقبل.

وتابع جميل بقوله “لكننا حين نرى عناصر النظام القديم للمؤتمر الوطني يفتعلون الأزمات ويتحركون اليوم في التظاهرات من أجل وهم العودة المستحيلة إلى السلطة مرةً أخرى، وهم قد عرفوا تماماً أن ما اقتلعهم من مقاعد السلطة هي إرادة الشعب السوداني الذي خرج ثائراً ضدهم بالملايين وأسقط الجنرال عمر البشير رأس نظامهم في يوم 11 أبريل 2019، ثم بعد ذلك كله يحلمون بعودة ثانية بعد 30 سنة من إفساد جهاز الدولة السودانية العام، وتقسيم السودان إلى دولتين وإشعال الحروب الأهلية في أطرافه، ووصف جميل ما يفكر فيه الإسلاميون فعل غير عاقل، وقال “نحن أمام نماذج من البشر يستعصى فعلها ذاك عن أي توصيف يدرجه في سوية عقلانية أو أخلاقية، سوى أنه فعل متخلف”.

وتواصل الجدل حول استعانة البرهان بمسؤولين سابقين ينتمون لحزب المؤتمر الوطني وإعادتهم إلى مواقع قيادية في الخدمة المدنية، في مقابل إعفاء العديد من الذين تولوا إدارة تلك المواقع في إبان تقلد حمدوك مقعد رئاسة الوزراء.

ومنذ الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م ولم ينقطع الحديث عن عودة كوادر المؤتمر الوطني المحلول واستعانة البرهان بهم لتقوية موقفه، حتى بعد عودة حمدوك لرئاسة الحكومة، حيث أصدر البرهان آنذاك – بصفته رئيساً لمجلس السيادة- قراراً بعزل عدد من القيادات الأمنية.

ومن بينهم مدير جهاز الأمن الوطني ومدير جهاز الاستخبارات العسكرية، وتعيين اللواء محمد صبير مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية، والفريق أحمد المفضل -الذي كان رئيساً لحزب المؤتمر الوطني في ولاية جنوب كردفان إلى حين حله- مديراً لجهاز الأمن والمخابرات.

وظل المراقبون يرددون مراراً أن الانقلاب الذي قام به البرهان في أكتوبر لم يكن أكثر من تمهيد الطريق للإسلاميين العودة إلى مراكز القرار والمناصب الرفيعة في الخدمة المدنية، ويقول المحلل السياسي سعد محمد أحمد إن حاجة البرهان لحاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير، هي ما يدفعه للجوء إلى الاستعانة بالإسلاميين وخاصة أعضاء المؤتمر الوطني، لمواجهة التيارات المحسوبة على اليسار التي كانت بالسلطة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية.

وأشار سعد إلى أن الإسلاميين استفادوا من فترة الـ30 عاماً في الحكم لتأهيل كوادرهم لإدارة دولاب العمل في الدولة، معتبرين أنهم سيحاولون العودة إلى قيادة أجهزة الدولة عبر لافتات مختلفة.

واتهم بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بعد حل الحكومة التي يرأسها حمدوك في نوفمبر 2021م، أن حزب المؤتمر الوطني بالوقوف خلف “انقلاب” البرهان، ولكن حزب المؤتمر الوطني، الذي درج على إصدار بيانات منذ سقوطه وإعلان حله بواسطة السلطة الانتقالية، لم يعلن موقفه من الإجراءات التي اتخذها البرهان.

ويقول سعد إن المحاولات الأخيرة لقادة المؤتمر الوطني المحلول وإسلاميين للعودة إلى السلطة ستواجه برفض أكثر حدة من ذي قبل ـ وأضاف في حديثه لـ(الحراك) أن الحركة الإسلامية عندما استشعرت بتعامل السلطة الانتقالية معها بمرونة فانتهزوا ذلك وبدأوا في إعادة ترتيب صفوفهم. وتابع “وبما أن مصادر أموالهم أصبحت في يد لجنة إزالة التمكين ظلوا يمارسون ضغوطاً سياسياً وإعلامياً على البرهان للإطاحة بحمدوك والحكومة الانتقالية لاسترجاع أموالهم وشركاتهم. والبرهان بواسطة اللجنة الأمنية نفذ انقلابه المشؤوم ليخرج الفلول من مخابئهم ويعودوا من منافيهم أملاً في العودة إلى المشهد، ولكن الشارع الثوري يقظ ولم يدعهم لتحقيق أهدافهم ـ ويعتقد سعد أن ما يفعله الفلول الآن سيزيد من أوار الثورة بشكل أشد ضراوة وسبباً في نهاية الحركة الإسلامية في السودان.

الخرطوم – نبيل صالح

صحيفة الحراك السياسي