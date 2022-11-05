عمرو أديب يكشف تفاصيل مكالمته مع شيرين عبد الوهاب بعد خروجها من المستشفى .. ومفاجأة بشأن صورتها الأخيرة مع حسام حبيب





كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه “الحكاية” تفاصيل اتصاله الهاتفي مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، بعد خروجها مباشرة من المستشفى.

أخبرت شيرين عمرو أديب أن صوتها دليل على أنها في حالة جيدة، وطلبت منه أن يخبر الجميع أنها في حالة جيدة، وأن يقوم بطمأنة جمهورها ومحبيها.

كما طالبته بتوجيه الشكر إلى كل من سأل عنها خلال غيابها، وكذلك أثنت على موقف الوسط الفني والغنائي خلال الأزمة.

ووعدت بأن تظهر في القريب العاجل من أجل طمأنة الجميع بنفسها، والحديث عن كل ما يدور حولها، وكذلك العودة للغناء.

وأوضحت شيرين حقيقة الصورة المنتشرة لها رفقة حبيب داخل إحدى السيارات بعد خروجها من المستشفى، حيث أكدت، على لسان أديب، أن هذه الصورة لا أساس لها من الصحة.

صحيفة المرصد