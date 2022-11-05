فرنسا تشتري نصف إنتاج السودان من الصمغ العربي





أشترت فرنسا تقريبًا نصف ما أنتجه السودان من الصمغ العربي مؤخرًا، حيث استوردت وحدها صمغًا بقيمة 54.2 مليون دولار أمريكي، وهي تعادل أكثر من نصف ما اشترته الدول الصناعية الكبرى كلها بحسب معلومات اوردتها وكالة السودان للانباء عن بنك السودان المركزي.

والسودان خلال الفترة من يناير – سبتمبر أنتج 98 ألف طن متري من الصمغ منها 33 ألفًا و567 طنًا متريًا من صمغ الهشاب و56 ألفًا و180 طنًا متريًا من صمغ الطلح. وبلغ إجمالي عائدات الصادر لهذه الكميات 129.1 مليون دولار أمريكي.

وتزيد الكميات التي صدرت خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، بحوالي 25 طنًا عما صدرته البلاد، في نفس الفترة من العام الماضي 2021.وفقًا للموجز الإحصائي لتجارة السودان الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي بحالة دورية كل ثلاثة أشهر.

الولايات المتحدة الأمريكية كانت هي الثانية من حيث الأهمية التجارية للمستوردين للصمغ العربي، حيث اشترت ما قيمته 19.3 مليون دولار أمريكي، ثم ألمانيا بقيمة 13 مليون دولار والمملكة المتحدة بقيمة 10.6 مليون دولار أمريكي.

وقد استوردت الدول الصناعية الكبرى مجتمعة ما قيمته 103 ملايين دولار أمريكي مما يجعلها شريكًا تجاريًا مهمًا لهذه السلعة الاستراتيجية.

والدول الأوربية الأخرى بقيمة 3.1 مليون دولار أمريكي

اما الدول الآسيوية استوردت من الصمغ العربي ما يعادل 14.2 مليون دولار. والدول العربية 4 ملايين دولار، أما دول الكوميسا فلم تشتر إلا ما يعادل 103 آلاف دولار فقط.

صحيفة السوداني