شاهد بالفيديو.. القبض على دجال يزعم بعمل (حجاب) ضد السلاح وآخر ضد (السكين)..يرتعش خوفاً ويعلن توبته بعد تهديده بتجريب السلاح والسكين فيه





تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو نال حظه من الشهرة والتداول بعد ساعات من نشره على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ألقى شرطي القبض على دجال ومعه عدد (الحجبات) بعد أن زعم بأنه قام بصنعها ضد “السلاح” الناري وآخر ضد “السكين”.

الشرطي قام بفك (الحجاب) ووجد فيه أوراق وطلاسم ليقوم بتهديد الدجال بتجريب السلاح فيه بعد أن يرتدي الحجاب الذي قام بصنعه.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل وهو يرتعش من الخوف بعد تهديدات الشرطي له, ليسجل اعترافاً واضحاً بكذبه وكذب كل الدجالين, كما أعلن توبته من أعمال السحر والشعوذة بعد أن رفض رفضاً قاطعاً تجريب السلاح والسكين في جسده.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين