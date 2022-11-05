شاهد بالصور.. الحرب تشتعل بين جمهور الفنانتين ندى القلعة وهدى عربي ومحايدون: (النصيحة القلعة شلبت السلطانة)





تصدر خبر إبعاد الفنانة هدى عربي عن الأوبريت العربي المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة واستبدالها بالفنانة ندى القلعة في آخر لحظة قائمة المواضيع الأكثر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد اشتعلت النيران بين جمهور الفنانتين في صفحات كل مطربة عقب كل تغريدة تقوم بنشرها إحدى الفنانات.

ويرى جمهور القلعة أن ندى هي سيدة الغناء السوداني كما يلقبها الجمهور ولذلك هي الأحق بالمشاركة, بينما يرى جمهور السلطانة هدى عربي أن مطربتهم هي الأحق بدليل اختيارها أولاً للمشاركة.

وفي ظل هذا النقاش ظهر جمهور محايد يرى أن امكانيات ندى القلعة لا خلاف حولها وهدى من المطربات الصاعدات على عرش النجومية بسرعة الصاروخ, ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتب أحد المحايدين بسخرية (النصيحة القلعة شلبت السلطانة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين