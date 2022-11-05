السفير الهندي : إمكانيات السودان تمكّنه ليصبح سلة للغذاء.





دعا السفير مبارك سيد باوا سفير دولة الهند بالسودان المستثمرين ورجال الأعمال الهنود إلى الإقبال على الاستثمار في السودان لما يتمتع به من إمكانيات اقتصادية وصفها بأنها مهولة. وعدد مبارك خلال (مؤتمر تعزيز العلاقات التجارية السودانية -الهندية) الذي انعقد اليوم بفندق السلام روتانا الموارد الغنية والمتعددة التي يمتلكها السودان كالزراعية والاقتصادية، فضلا عن الموقع الفريد وذلك باشرافه على البوابة الشرقية لافريقيا واطلاله على البحر الأحمر بساحل طوله ٥٠٠ ميل، وانفتاحه على دول مغلقة الأمر الذي خلقَ له فرصا متعددة وكبيرة في مختلف الأنشطة.

وأشار مبارك إلى عمق العلاقات التجارية والثقافية التي تربط شعبيَ البلدين، مشيرا إلى موقع الهند كثالث الدول المصدرة للسودان بعد الصين والإمارات العربية المتحدة.

على صعيد متصل أكدت الاستاذة احلام مدني مهدي وزير الاستثمار والتعاون الدولي أن باكورة التعاون التجاري بين الهند والسودان بدات منذ انعقاد مؤتمر باندونغ إبان العام ١٩٥٥ كما أكدت دعمهم للشراكة مع الهند والتي وصفتها بالهامة، مبينة أن الشعبين السوداني والهندي سابق لكل الأطر الحديثة حيث بدأ التعاون بين الشعبين منذ القرن الثامن عشر.

وثمنت احلام الجهود الهندية المبذولة في تنفيذ مشروعات البنى التحتية والاستثمار في النفط والمعادن والسكر وأوضحت أن التعاون السوداني الهندي له مجالات عدة كالسلم والأمن الدولي والمناخ لكن يأتي الأمن الغذائي والتعاون في المجال الزراعي في مقدمة تلك المجالات.

كما دعت للاستفادة من الخبرات الهندية في البحوث الاجتماعية والتي جعلتها من كبريات الدول المنتجة، فضلا عن تطبيقات زراعة المناطق الحرة وزراعة الحدود التي ينشط السودان مؤخرا في استجلاب جهات ذات خبرة لزراعة مناطق الحدود مع دول الجوار الأفريقية. وقد حضر المؤتمر عددا من المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين السوداني والهندي وممثلا للجنة أصحاب العمل بالبلدين. يجدر ذكره أن المؤتمر يأتي ضمن فعاليات الهند بعيدها الخامس والسبعين، حيث سيحضر على شرف الاحتفال وفدا من لجنة اتحاد منظمات التصدير الهندية FIEO برفقة 15 شركة هندية حيث سيجري الوفد خلال الفترة من 14 – 16 من نوفمبر الحالي عددا من اللقاءات والورش كما سيحضر مع الوفد فرقتين هنديتين شعبتين مجموعة (A to Z hindi cinema group ) ومجموعة ماهراشتريان الشعبية، وسيختتم الوفد بمعرض لمجالات ومنح الدراسة بالهند والذي سيقوم بفندق كورنثيا بالخرطوم في الفترة مابين 3-4 من الديسمبر الجاري.

وكالة سونا