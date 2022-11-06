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شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تتجاهل واقعة الأوبريت العربي بجلسة عود أنيقة تظهر من خلالها بكامل جمالها وتعلق: (جلسة ما منظور مثيلا)

2022/11/06
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نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حديثة لها وذلك على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

هدى عود2

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الصور التي قامت بنشرها الفنانة الملقبة بالسلطانة تم التقاطها لها أثناء إحيائها لحفل بالعود يوم الجمعة بفندق كورال وسط العاصمة السودانية الخرطوم.

هدى عود

وجاء الحفل عقب واقعة الأوبريت العربي الذي كان من المفترض أن تغني فيه بعد تلقيها دعوة من الجهة المنظمة للأوبريت بمدينة دبي بدولة الإمارات قبل أن يتم استبدالها في آخر لحظة بزميلتها الفنانة ندى القلعة في واقعة تصدرت الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.

هدى عود3

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فإن الفنانة هدى عربي لم تصدر أي تصريح أو تكتب أي بوست عن الواقعة واكتفت في ظل النقاش الدائر بنشر صور حفلها والتي كتبت عليها بعد نشرها على حسابها (جلسة ما منظور مثيلا).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2022/11/06