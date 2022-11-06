بالفيديو.. هنسيبك ونمشي نشوف عروسة غيرك.. امرأة تفاجئ عروس ابنها بردة فعلها بعد تأخرها في الكوافير





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لوالدة شاب تٌعنف عروسته داخل صالون التجميل ” الكوافير ” في مصر بليلة زفافهما .

وأظهر الفيديو ، عروس تجلس على كٌرسي بإحدى صالونات التجميل في مصر ، فيما يتم تصفيف شعرها .

وأوضح الفيديو ، صدمة والدة العريس عندما دخلت الصالون ورأت العروس لم تنتهي من تجهيزاتها .

وعنفت والدة العريس ، العروس قائلة :” بقالنا أكتر من ساعة بره .. يعني آخد أبني وأمشي ولا أعمل إيه .. خلاص هنسيبك ونمشي ونشوف عروسة غيرك ” ، فأجابها مصفف الشعر :” خدي العريس وأمشي يامدام أنا هاخد العروس “.، فيما انتهى الفيديو بابتسامة العروس .

خديه وامشي وأنا هاخدها أنا pic.twitter.com/5xtgbuG4wU — ema (@iemanayman) November 4, 2022

صحيفة المرصد