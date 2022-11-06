سؤال للفنانة نانسي عجاج يثير تفاعلا رهيبا في وسائل التواصل الاجتماعي





نشرت الفنانة صاحبة الصوت الجميل والاداء الراقي نانسي عجاج على صفحتها بالفيس بوك : نحن بلدنا بي خيراتها البلد البتشبها ياتا

مرحبتين بلدنا حبابها

واضافت قائلة : وفي اليوم العالمي للمدن ورينا انت من وين في السودان ومنطقتك بتتميز بشنو ؟

ونشرت الفنانة نانسي مجموعة صور لها في عدد من مدن السودان ..

ووجد المنشور تفاعلا واسعا من قبل رواد التواصل الاجتماعي .

وعلق البعض ان كل بقاع السودان تتميز بثقافات ومنتجات تختلف عن الاخرى واجمعوا بان السودان غني بخيراته مشيدين بمنشور نانسي عجاج ..

صحيفة الصيحة