منوعات
سؤال للفنانة نانسي عجاج يثير تفاعلا رهيبا في وسائل التواصل الاجتماعي
نشرت الفنانة صاحبة الصوت الجميل والاداء الراقي نانسي عجاج على صفحتها بالفيس بوك : نحن بلدنا بي خيراتها البلد البتشبها ياتا
مرحبتين بلدنا حبابها
واضافت قائلة : وفي اليوم العالمي للمدن ورينا انت من وين في السودان ومنطقتك بتتميز بشنو ؟
ونشرت الفنانة نانسي مجموعة صور لها في عدد من مدن السودان ..
ووجد المنشور تفاعلا واسعا من قبل رواد التواصل الاجتماعي .
وعلق البعض ان كل بقاع السودان تتميز بثقافات ومنتجات تختلف عن الاخرى واجمعوا بان السودان غني بخيراته مشيدين بمنشور نانسي عجاج ..
صحيفة الصيحة