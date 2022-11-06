الصحة تعلن تأثر (8) ولايات بحمى الضنك





كشفت وزارة الصحة الاتحادية ممثلة في الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة،في تقريرها عن تأثر 8 ولايات بحمى الضنك (شمال كردفان ، غرب كرفان ، شمال دارفور ، جنوب دارفور ، غرب دارفور ، البحر الأحمر ، النيل الأبيض ، وكسلا ) .

وأكد التقرير الذي تم استعراضه في الاجتماع الدوري بقاعة الطوارئ برئاسة الوزير المكلف د.هيثم محمد ابراهيم بحضور الإدارات ذات الصلة بالوزارة، زيادة فى حالات الإصابة بالكورونا فى ولايتي الخرطوم والجزيرة حيث بلغت حالات الاشتباه خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة 42 حالة و 6 حالات مؤكدة فى ولايات السودان المختلفة، وأشار التقرير، إلى متابعة حالات مرض جدري القرود حيث توجد 387 حالة اشتباه منها 18حالة مؤكدة وحالة وفاة واحدة، مشيرا إلى أن اكثر الولايات بها حالات مرض جدري القرود هي غرب دارفور، القضارف و الخرطوم .

إلى ذلك شدد الوزير، على أهمية تلقى لقاح كوفيد- 19و التنسيق الميداني مع الولايات بمايسهم في سد الثغرات وتوفير الاحتياجات، مع ووجود مناديب من المنظمات للوقوف على التدخلات اللازمة والوضع في الإعتبار النظام الصحي بالولاية المعينة.

ووجه الوزير،بتقديم الإسناد الفني والمادي للولايات المتأثرة، مشيدا باستمرارية اجتماع الطوارئ بالإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بحضور جميع الجهات المعنية،مؤكدا أهمية التنسيق والذي يسهم في تحديد الاحتياجات والأدوار .

باج نيوز