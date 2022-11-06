في محكمة وداد بابكر اليوم : شاهدة عمرها 24عاما قالت انها اهدت عمتها وداد بابكر اربع غوائش ذهبية





مثلت أمام محكمة وداد بابكر الؤوم شاهدة الدفاع الـ(12)- تبلغ (24) عاماً- تقيم بكافوري وتعمل تاجرة من المنزل، وأفادت بأن المتهمة وداد عمتها، وكشفت للمحكمة أنها وفي نوفمبر 2019م قامت بإهداء عمتها المتهمة وداد (4) غوائش ذهبية عقب شراءها من محل رماح بسعد قشرة في بحري بمالها الخاص، ودفعت بـ”كرت” يحوي فاتورة توضح شراءها المصوغات الذهبية لعمتها، إلّا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع بتدوينه كمستند دفاع عن المتهمة معلِّلة ذلك بأنه لا يُعتبر من ضمن المستندات المعروفة وفق القانون لأنه لا يحمل ختماً أو توقيعاً من محرِّره.

فيما عرضت المحكمة معروضات البلاغ المصوغات الذهبية وتعرّفت الشاهدة على الغوائش الأربع التي اهدتها لعمتها وداد.

صحيفة الصيحة