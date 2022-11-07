بالفيديو.. هكذا احتفل شيخ الأمين السوداني بعيد ميلاده وأثار جدلاً





أثار الشيخ الأمين عمر الأمين، أحد مشايخ الطريقة “القادرية – المكاشفية”، جدلاً واسعاً في السودان بعد إقامة حفل عيد ميلاد له في مسيده بأم درمان، ضرب فيه الدفوف وارتفعت فيها أصوات معجبيه بالغناء.

وانتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر فيه الشيخ الأمين يتوسط المحتفلين بعيد ميلاده، الذين كانوا يرددون “كل عام وأنت بخير” بالإنجليزية.

وتتميز مجالس الشيخ الأمين، الذي عرف بطقوسه الغريبة، بتنوع المريدين من الجنسين من مختلف الفئات العمرية، وجلّ طبقات المجتمع، ولفيف من الفنانين والمثقفين والبسطاء.

وقال أحد المغردين، ويدعى “المسيري”، على تويتر منتقداً الشيخ: “بالله شوف الضلال بس.. وبعد دا في كمية غنم ماشي وراهو”.

من جهته، قال عثمان يوسف، في تغريدة على تويتر: “لا لا لا انتو بعيدين ياخ”.

لكن شعبية الرجل المتمددة على طول السودان وتوسع جمهوره ما بين فئات عمرية مختلفة ومهن متباينة، جعلا الشيخ الأمين في مقدمة شيوخ “الصوفية” الشباب في البلاد، بعد عقود من سيطرة كبار الشيوخ على المشهد الديني.

وانتشر مؤخراً مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يظهر فيه الشيخ الأمين مع الفنان الشاب حمودي ود الجاك، الذي بايع الشيخ على الدخول في الطريقة “المكاشفية” على يده.

وحاز المقطع عددا كبيرا من المشاهدات معظمها استنكر المشهد من الناحية الدينية، في وقت تنمر الكثيرون فيه على تصرف الشيخ الأمين.

ومن المعروف عن هذا الشيخ علاقاته مع رجالات النظام السوداني السابق، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع عمر البشير، كما أن للرجل علاقات دبلوماسية مع العديد من السفراء الأجانب بالخرطوم، إذ ظهر الشيخ الأمين في الفترة الماضية في لقطات فيديو مع السفير الإيطالي فابريزيو لوباسو، والسفير الفرنسي برونو أوبير، والسفيرة الهولندية سوزان بلانك.

مُتداول شيخ الأمين عمر شيخ الطريقة القادرية المكاشفية يحتفل بعيد ميلاده في مسيده بأم درمان#صحيفة_السوداني pic.twitter.com/AnqbFkLtyB — صحيفة السوداني (@alsudani_news) November 6, 2022

إرم نيوز