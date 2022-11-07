العالم على موعد غداً مع “قمر الدم”





يشهد العالم غداً الثلاثاء خسوفاً قمرياً كاملاً بظاهرة فلكية تدعى “قمر الدم”، وهذا الخسوف الكلي لن يتكرر قبل عام 2025، وهي فرصة مثالية لمتابعة هذه الظاهرة الطبيعية المميزة.

ويعتبر هذا الحدث هو الثاني للقمر هذا العام، وكان الأول في شهر مايو المنصرم، ولن يحدث الخسوف الكلي التالي قبل عام 2025.

وبحسب موقع nbc سيكون الخسوف الكلي للقمر مرئيا في أنحاء أمريكا الشمالية في ساعات ما قبل الفجر، وكلما تم التوجه أقصى الغرب كلما كانت الرؤية أفضل، وفي آسيا وأستراليا وبقية المحيط الهادئ يمكن رؤيته بعد غروب الشمس.

وسيغيب الخسوف بالكامل عن أفريقيا ودول الشرق الأوسط ومعظم أوروبا حيث سيتعين عليهم الانتظار حتى عام 2025.

وسوف يستمر ظهور القمر نحو ساعة ونصف بداية من 5:16 صباحا حتى 6:41 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في الوقت الذي تمر فيه الأرض مباشرة بين القمر والشمس.

ويظهر القمر باللون البرتقالي المائل للاحمرار المختلط مع ضوء غروب الشمس وشروقها.

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