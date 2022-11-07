شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام والسويال ميديا “لوشي” بنيولوك جديد تسحر به الأسافير وتستعيد به جمهورها





عادت حسناء الإعلام والسوشيال ميديا آلاء المبارك لإشعال وسائل التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب عن منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أطلت الحسناء الشهيرة باسم لوشي على متابعيها بصورة حديثة ظهرت من خلالها بنيولوك جديد.

مذيعة قناة سودانية 24 والهلال السابقة نجحت في استعادة جمهورها بالصورة الحديثة, حيث حصدت الصورة آلاف الاعجابات بعد ساعات من نشرها.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت لوشي على الصورة التي قامت بنشرها على حسابها عبر فيسبوك (لطالما أدركت أن أفضل انشغال ينشغل به الإنسان هو العمل على نفسه، وذلك من سِمَات الرُقي، فلا يعنيه تتبُّع الآخرين، وما قالوا، وما فعلوا، فهو مُنهمك في عوالمه الخاصة، مُحَلِّق في آفاقه التي تعنيه، مُدرِك أن الانشغال بحياة الغير استنزاف، وفراغ، وانعدام للجدوى.).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين