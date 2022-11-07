شاهد بالصور.. ماذا قالت الفنانة أفراح عصام عن خبر اختيارها للغناء في الأوبريت العربي بدلاً من هدى عربي وندى القلعة لحل الأزمة؟





لا تزال قضية اختيار ممثلة السودان للمشاركة في الغناء بالأوبريت العربي بمدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشغل الشاغل لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وعلى الرغم من أن اللجنة المنظمة قد حسمت الأمر بأخيار الفنانة الشهيرة ندى القلعة للمشاركة رسمياً في الأوبريت على الرغم من اختيار الفنانة هدى عربي من قبل اللجنة المنظمة في بادي الأمر.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين لتعليقات الرواد فقد انقسموا في تعليقاتهم ما بين داعم لهدى عربي وما بين مشيد باستبدالها بالفنانة ندى القلعة.

وفي ظل هذا الوضع ظهر نشطاء بخبر جديد أكدوا من خلاله اختيار الفنانة الشابة أفراح عصام للمشاركة في الأوبريت بدلاً من الفنانتين لحل الأزمة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة أفراح عصام لتؤكد أن الخبر لا أساس له من الصحة وهو إشاعة لا علاقة لها بها.

وكتبت الفنانة الملقبة بأفراح الشعب تدوينة على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت فيها: (لي يومين ساكته قولت اشاعه وحتعدي زيها وزي غيرها ونخلص من القصص دي ، لكن تلفوني داير يتكسر من التلفونات والتاقات والمسجات ودي نماذج بسيطه جدااا للتأكيد انا ماعندي علاقه بالموضوع ده لا من قريب ولا من بعيد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين