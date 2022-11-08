بالفيديو.. “غير متوقعة” حلاق يستخدم النار لتصفيف شعر زبائنه





تخلى أحد مصففي الشعر في تركيا عن المقص، معتمدًا في عمله على رش سائل قابل للاشتعال على شعر زبائنه، يصدر منه ألسنة اللهب، ليبدو أن الأمر مجرد «شو».

حرص المغامر الأمريكي ماك كاندي على تجربة هذا الأسلوب، حينها شعر أن ملامحه تغيرت تمامًا بعد حصوله على قصة شعر جديدة.

خلال مقطع فيديو، غادر المؤثر الأمريكي فندقه بحثًا عن حلاق لقصّ شعره، وأخيرًا، نجح في الوصول إلى أحد الصالونات، وكانت التجربة أكثر من قصّة شعر، وإنما عناية كاملة للرجال، تبلغ كلفتها 25 دولارًا.

وتظهر لقطات الفيديو، التي لاقت انتشارًا واسعًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم التقاطها داخل صالون الحلاقة، مصفف الشعر وهو يستخدم مشطًا لتمشيط شعر «كاندي» بينما لا يزال يحترق ويدخن.

تعليقًا على التجربة، قال المؤثر: «الآن أحصل على تجربة قص شعر حقيقية في تركيا. عندما تحرق النار الجزء العلوي من الشعر فإنها تتسبب في تلحيم أطرافه. يقول البعض إن هذه الطريقة تقوّي الشعر».

وصف «كاندي» التجربة بأنها «غير متوقعة»، معتبرًا أنها إحدى أفضل قصّات الشعر التي حصل عليها على الإطلاق.

المصري لايت