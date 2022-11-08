انطلاق الموسم الشتوى بولاية الخرطوم





ناقش المدير العام لوزارة الزراعة بولاية الخرطوم د. سرالختم فضل المولى، مع مديري المشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية وعدد من المسؤولين بالوزارة خطة الموسم الشتوي للعام 2022م 2023م، وكيفية بدء التحضيرات الأولوية للأرض وتطهير الترع وقنوات الري وصيانة البيارات استعداداً للموسم الشتوى الذي يستهدف زراعة مساحة (305.308) ألف فدان، للأعلاف والخضر والفاكهة بالمشاريع الزراعية والجمعيات التعاونية لولاية الخرطوم، وقد استمع الاجتماع لعدد من المديرين والجهات المختصة في طرح الميزانية للموسم الشتوي والهندسة والري لتطهير قنوات الري والترع للمشاريع المروية، كما تم تكوين لجنة لحصر الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة ومسحها بالمحليات السبع وتوجيه صندوق تنمية الزراعة والثروة الحيوانية ليساهم في توفير المنتجات الزراعية والحيوانية عبر أسواق البيع المباشر لتخفيف أعباء المعيشة لمواطن ولاية الخرطوم والاهتمام بمعاش الناس.

صحيفة الصيحة