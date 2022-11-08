بالفيديو.. وصلة رقص مثيرة لـ “ترامب” على أنغام أغنية ” أنا قادم”!





وثق مقطع فيديو، لحظة رقص الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية الاثنين.

وأظهر المقطع، ترامب وسط مؤيديه، في حركات راقصة، عشية انتخابات التجديد النصفي التي ستحدّد إطار بقية ولاية الرئيس الأميركي، كما يمكن أن تمهّد الطريق لعودته مجددا إلى البيت الأبيض.

ترامب يختتم حملاته الانتخابية في 2022 بالرقص على انغام : "انتظر ، أنا قادم". pic.twitter.com/7B1Tad4DzJ — 🇺🇸محمد|MFU (@mfu46) November 8, 2022

صحيفة المرصد