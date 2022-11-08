بالفيديو.. مؤذن ضرير يبتكر طريقة “غير تقليدية” للذهاب إلى المسجد دون مساعدة !





وثق أحد الأشخاص مقطع فيديو يظهر مؤذن ضرير وهو يتوجه إلى المسجد بعد أن قام بوضع حبل يمكنه من تحديد وجهته بطريقة مضبوطة.

ويظهر الفيديو المؤذن وهو يسير في طريق مرسوم مستعينا بهذا الحبل، ويحرص على الذهاب إلى المسجد وأداء الصلاة في وقتها.

وبحسب موثق الفيديو، فإن أحد الأشخاص قام بقطع الحبل ذات مرة، ولكنه عاد في النهاية واعتذر للمؤذن الضرير حيث عانى من عدم النوم لمدة 3 أيام.

شاهد: مؤذن ضرير يبتكر طريقة للذهاب إلى المسجد دون مساعدة ! pic.twitter.com/et25nANRFu — مشاهير دوت كوم (@thae2172) November 8, 2022

صحيفة المرصد