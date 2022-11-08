شيرين تكشف مفاجأة جديدة بشأن شقيقها وتتخذ تجاهه هذا الإجراء !





كشف ياسر قنطوش ، محامي الفنانة المصرية شيرين، عن تعرضها للضرب والسحل على يد شقيقها وذلك من خلال بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال قنطوش في البيان: “إنه لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق ميمي فؤاد الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، فإن الفنانة تعلن وتؤكد أن كل هذه الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة وأنها تعرضت لمؤامرة كبيرة أحد أطرافها شقيقها المدعو محمد عبدالوهاب وبعض المقربين منها”.

وكشف قنطوش أيضاً أن شقيق الفنانة شيرين قام بضربها وسحلها مستخدما سلاحا في مواجهتها لإرهابها وترويعها مع مجموعة من الأشخاص من أصدقائه، وذلك ثابت بتحقيقات النيابة العامة، حيث وجهت الفنانة له اتهاما صريحا بذلك، بالإضافة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاهه عن واقعة السب والقذف التي ذكرت على لسانه مع الإعلامي عمرو أديب.

وعبر بيان المحامي، أعلنت شيرين أنها لن تتوانى لحظة عن مقاضاة أي شخص كائنا من كان يسيء لها أو لسمعتها وأنها كلها ثقة في النيابة العامة والقضاء المصري في استعادة حقوقها وما تعرضت له من مؤامرة مغلفة بدافع الإخوة والشفقة.

صحيفة المرصد