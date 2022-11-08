شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تشكو: شقيقتي تحاول إغراء زوجي وتخرج أمامه من الحمام “عارية” كما ولدتها أمها وتحكي له عن ما تفعله داخل الحمام فماذا أفعل؟





كشفت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر عن قصة حقيقية وكارثية حدثت بإحدى البيوت السودانية وحكتها لها إحدى السيدات المتضررات من آثارها.

وقالت الناشطة في فيديو قامت ببثه على حسابها عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن تفاصيل القصة حدثت بأحد البيوت, حيث تسكن زوجة مع زوجها في منزل أهلها.

وتابعت بحسب ما نقلت عنها محررة موقع النيلين: الزوجة لها شقيقة أصغر منها وفي سن المراهقة, حيث اعتادت الفتاة على ارتداء الملابس القصيرة أمام زوج أختها.

وأضافت: الأخت نصجت شقيقتها بعدم ارتداء هذه الملابس احتراماً لزوجها لكنها لم رفضت نصيحتها وردت عليها بأن والدها لم يمنعها فكيف لها أن تمنعها هي.

وواصلت بحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين: في يوم دخلت الفتاة المراهقة للحمام وفي الصالة المجاورة للحمام كان يتواجد زوج شقيقتها.

وبعد لحظات خرجت الفتاة من الحمام كما “عارية” كما ولدتها أمها وسط ذهول شقيقتها وزوجها, حيث لم تستطيع الأخت حتى مجرد الحديث مع شقيقتها من هول الصدمة.

واستنجدت السيدة بالناشطة مدام كوثر لتحكي لها تفاصيل القصة مع طلب منها بضرورة مساعدتها وكيف تتصرف وذلك عبر تعليقات المتابعين للقصة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين