شاهد بالفيديو.. خلال حفل بالمسرح.. الفنان عاصم البنا يخطف “المايك” من الفنانة انصاف مدني خوفاً من “لسانها” بعد أن بدأت تتفاعل مع الجمهور وتقول (هي دي ماله)





شهد حفل بأحد المسارح مشاركة الفنان السوداني عاصم البنا وزميلته انصاف مدني اللذان أحيا الحفل وحضره جمهور غفير.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد تفاعل الجمهور والفنانة انصاف مدني مع أغنيات الفنان عاصم البنا (ما تقولوا لا).

وبعد نهاية الأغنية أخذت الفنانة الملقبة بملكة الدلوكة “المايك” من البنا لتقوم بالتفاعل مع الجمهور الحاضر وتخاطبه (هي دي ماله).

ليقوم زيلها عاصم البنا بخطف المايك سريعا منها في لقطة أضحكت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن البنا كان خائفاً من “لسان” الفنانة إنصاف مدني.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين