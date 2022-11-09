محظوظ من كاليفورنيا يفوز بأكبر جائزة يانصيب في العالم.. كم ربح؟..





أعلنت شركة يانصيب “باور بول” (Powerball) يوم الثلاثاء عن الأرقام الفائزة بأكبر جائزة يانصيب في العالم، بقيمة 2.04 مليار دولار.

وقال مسؤولو اليانصيب إن هناك فائزا واحدا في مقاطعة لوس أنجلوس.

ويمكن للفائز أن يحصل إما على 2.04 مليار دولار، يتم دفعها في 30 دفعة سنوية، أو مبلغ مقطوع أصغر يبلغ حوالي 998 مليون دولار يستلم فورا، ولم يختر أي فائز الدفعات السنوية منذ عام 2014.

ولم يذكر مسؤولو اليانصيب من فاز بالجائزة، على الرغم من أن قانون كاليفورنيا يلزم بالكشف عن أسماء الأشخاص الذين يفوزون باليانصيب بعد تقدمهم.

وقال مسؤولو اليانصيب في الولاية إن الفائز اشترى التذكرة من محطة وقود في ضاحية ألتادينا بشمال شرق لوس أنجلوس، وتبلغ تكلفة التذكرة 2 دولار.

وكانت الجائزة الكبرى السابقة هي جائزة عام 2016 بقيمة 1.58 مليار دولار.

روسيا اليوم