بعد فشله بروسيا.. أطول رجل في العالم يطير إلى أمريكا بحثًا عن عروس





قرر أطول رجل في العالم، التركي سلطان كوسين، استمرار مساعيه في البحث عن الزواج، بعد فشله في إيجاد زوجة مناسبة له في روسيا.

ويتجه كوسين، إلى الولايات المتحدة للبحث عن عروس، إذ قال إنه سيحضر مهرجانًا في فلوريدا للبحث عن الزوجة المناسبة، وفقًا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية.

وأضاف “يجب أن يكون الأمر سهلًا، فأستطيع أن أعول بشكل جيد ولست بحاجة إلى المال، كما إنني أود أن أعود بزوجتي إلى تركيا”.

وكان كوسين (40 عامًا) سافر العام الماضي إلى موسكو بَحثًا عن زوجة.

وأمضى الرجل الذي يبلغ طوله نحو 251 سنتيمترًا، شهورًا في البحث عن فتاة أحلامه، لكنه لم يجد عروسًا مناسبة له.

وقبل رحلته ،التي استمرت عامًا، إلى روسيا، قال كوسين “لقد سمعت أن المرأة الروسية تعشق زوجها إلى الأبد، كما إن الروسيات يفضلن الرجال المهذبين”، وأضاف أن “النساء الروسيات يتمتعن بجمال مذهل وروح محبة”.

وعن مواصفات العروس التي يبحث عنها، قال سابقًا إنها يجب أن تكون فاتحة اللون، ويجب أن تكون طويلة قليلًا، بحيث يكون طولها على الأقل مترين.

يشار إلى أنه تزوج سابقًا في عام 2013 من امرأة سورية تدعى ميرفي ديبو، طولها 175 سنتيمترًا وكانت تصغره بـ 10 أعوام.

وتحدث كوسين، في مقابلة سابقة أنه كان لديه مشكلة كبيرة في التواصل مع زوجته، إذ كان يتحدث التركية بينما كانت زوجته تتحدث اللغة العربية فقط.

وعلى الرغم من مشكلة التواصل بينهما، استمر الزواج عدة أعوام قبل أن ينفصلا.

وذكر الأطباء أن طول كوسين، المفرط يعود إلى ورم أثر على الغدة النخامية، وخضع الرجل لبضع عمليات جراحية لكنها لم تكن ناجحة، حتى أزال الأطباء الورم في 2008.

ويمتلك كوسين، لقب “أطول رجل في العالم على قيد الحياة” في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

بوابة العين الاخبارية