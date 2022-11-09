الإرصاد: توالي الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة في جميع البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذار أن توالي درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضها التدريجي في جميع أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة المقبلة ، وتوقعات نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في شمال ،أواسط وغرب البلاد.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، منخفض جوي حركي متمركز شرق البحر الأبيض المتوسط مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب افريقيا ويمتد حتى شمال أواسط وغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 39°م في مدينتي حلفا الجديدة وأبونعامة ، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 14 °م في مدينتي دنقلا والفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت ليوم أمس 39 °م بمدينة أبونعامة وأدناها 14° سُجلت صباح اليوم بمدينة دنقلا ، ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر وشرق ولاية القضارف .

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