شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص.. الفنانة هدى عربي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام (ود شيوخ البطانة) وساخرون: (الحمدلله انها ما شاركت في الأوبريت كانت حترقص في نشيد العلم)





حصد مقطع فيديو للمطربة السودانية الشهيرة هدى عربي آلاف الاعجابات إضافة لمئات التعليقات المصاحبة له وذلك بعد ساعات من نشره على وسائل التواصل الاجتماعية.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد ظهرت المطربة الملقبة بسلطانة الطرب وهي تحي حفل خاص بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة الخرطوم.

الفنانة هدى عربي ظهرت خلال المقطع وهي تقدم فاصل من الرقص على أنغام أغنية (ود شيوخ البطانة) ما دفع بعض المعلقون لنشر تعليقاتهم الساخرة.

ووفقاً لما قرأت محررة موقع النيلين فقد جاءت معظم التعليقات ساخرة, حيث ربط أحد المعلقين رقصاتها باستبعادها من المشاركة في الأوبريت العربي وفقاً اتعليقه الذي قال فيه (الحمدلله انها ما شاركت في الأوبريت كانت حترقص في نشيد العلم).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين