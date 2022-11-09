شاهد بالفيديو.. قصة راعي سوداني نام في الطريق وعندما قام وجد عروس معطرة قامت بتدليكه ونامت بجواره والمفاجأة دخول زوجها عليهم وهذه كانت ردة فعله!!





كشفت الناشطة السودانية المعروفة مدام كوثر عن تلقيها قصة من أحد الشباب حدثت له أثناء رحلته في الطريق رفقة عدد من زملائه.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أكدت الناشطة أن الشاب يعمل كراعي للأغنام التي ينقلونها من منطقة المويلح الشهيرة بالأغنام إلى منطقة أخرى.

وأكد شاب في حديثه للناشطة أنهم وأثناء سيرهم داهم المرض أحد زملائه, حيث أصيب بحمى مفاجئة لينصحه بالبقاء في مكانه لأنه لن يستطيع إكمال المشوار.

وقالت مدام كوثر نقلاً عن الراعي, بالفعل دخلوا خيمة متواضعة ووجدوا فيها شيخ كبير طلبوا منه إبقاء زميله الراعي المريض معه حتى الصباح.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد وافق الرجل على استضافة الراعي ومنحه غرفة داخل خيمته كانت تنام فيها ابنته العروس مع زوجها عندما يعود من رعي الأغنام هو الآخر.

الشاب ناقل القصة أكد أن إبنة الراعي عندما شاهدت الأغنام ظنت أن زوجها قد عاد, حيث قام بتجهيز نفسها ودخلت على الضيف المريض بعد ظنت أنه زوجها نظراً للظلام الشديد داخل الخيمة لتقوم بتدليكه والنوم بجواره.

في الصباح الباكر عاد الزوج ودخل غرفته ليشاهد المنظر الصادم, زوجته تنام مع رجل غريب, تراجع الرجل وبعدها قام الضيف من نومه ليرى المرأة تنوم بجواره ليصاب بالدهشة هو الآخر.

خرج الرجل الضيف سريعا ولحق بزميله ليحكي له كل القصة, لكن زميله الذي نقل القصة طلب منه العودة وتوضيح الأمر للزوج حتى لا يتسبب في مشكلة للمرأة.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد عاد الراعي رفقة زميله وشرحوا للزوج القصة وبعد تحريات مع زوجته اكتشف الحقيقة قبل أن تحدث مشكلة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين