عروس هندية تفرض على عريسها شرطاً غريباً في عقد الزواج





بحضور الشهود والمدعوين، أجبرت عروس هندية عريسها على التوقيع على شرط غريب يتعلق بفترة بقائه مع أصدقائه خارج المنزل.

وبحسب موقع “سكاي نيوز عربية” جاءت فكرة عقد الزواج “الغريب” من أصدقاء العريس، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بندا يسمح لزوجها بقضاء الوقت مع رفاقه حتى الساعة التاسعة مساء.

ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسبما ذكر موقع “إنديان إكسبريس”، تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه.

ووفق عقد الزواج الذي نشره موقع “آسيا نت نيوز”، فإن العريس راجو من ولاية كيرالا قبل الشروط الواردة من جانب العروس أرشانا، وشهد شاهدان على ذلك الاتفاق.

وأثار انتشار عقد الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي الهندية ردود فعل طريفة، حيث قال أحدهم: “لقد دخل القفص الذهبي بإرادته وعليه أن يتحمل تبعات ذلك”.

وعلّق آخر قائلا: “تبدو زوجة قوية فقد أحكمت قبضتها على الرجل قبل الزفاف. أتمنى ألا يتبع ذلك العقد المزيد من الشروط الصعبة بحق الرجل”.

صحيفة البيان